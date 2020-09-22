Ketum nedir? Ketum olmak ne demektir? Ketum ne anlama gelir? Ketum'un TDK'ya göre anlamı nedir?
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Ketum nedir? Ketum olmak ne demektir? Ketum ne anlama gelir? Ketum'un TDK'ya göre anlamı nedir?

Oldukça çokça kullanılan ancak anlamı bir türlü tam anlamıyla bilinemeyen ketum kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Kullanıldığı cümleyi ağırlaştıran ve biraz da sert bir anlamı olan ketum kelimesi oldukça uzun yıllardır dilimizde vardır. Peki, ketum kelime ne demektir? Ketum kelimesi ne anlama gelir?

Ketum nedir? Ketum olmak ne demektir? Ketum ne anlama gelir? Ketum'un TDK'ya göre anlamı nedir?
22.09.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:06

KETUM KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?

Ketum kelimesi kullanıldığı cümleye oldukça farklı ağır bir anlam yükler. Genelde ağzı sıkı anlamına gelen ketum; sır saklayabilen, güvenilen kişi, ağzından kolaylıkla laf alınamayan insanları anlatır.Öyle insanlar erdemli etik değerlere saygılı ve her zaman dürüst insanlardır.

Kendilerine iletilen şeyleri kimseye söylemeyen ve ağzında sıkı sır tutan bu kimseler genelde çevreleri tarafından çok sevilirler.

Ketum nedir? Ketum olmak ne demektir? Ketum ne anlama gelir? Ketum'un TDK'ya göre anlamı nedir?

KETUM YAPILI NE DEMEK?

İnsanların bazıları yaşadıkları her şeyi gerek sosyal yaşamlarında gerekse ailelerinde paylaşmadan duramaz. Bazı insanlar ise hiçbir şekilde ne duygularını ne de düşüncelerini belli etmez. Ne kadar üzgün ya da sinirli olurlarsa olsunlar bunu saklayabilirler. Bu tip insanlar ketum insanlar olarak adlandırılır.

Ketum nedir? Ketum olmak ne demektir? Ketum ne anlama gelir? Ketum'un TDK'ya göre anlamı nedir?

KETUMLUK, KETUM OLMAK NE DEMEKTİR?

Ketumluk; ketum bir şekilde davranmaktır. Bunun nedeni az konuşmaları ve herkesle samimiyet kurmamaları olabilir. Sır saklayabilen insanlar ketumluk yapar diyebiliriz. Ancak toplum içinde ketumluk yapanlar soğuk yapılı ve sevimsiz olarak görülebilirler.

KETUMUN TDK'YA GÖRE ANLAMI NEDİR?

Türk dil kurumu ketum için, sıfat, eskimiş, Arapça ketum Ağzı sıkı, demiştir.

Ketum nedir? Ketum olmak ne demektir? Ketum ne anlama gelir? Ketum'un TDK'ya göre anlamı nedir?

KETUM KELİMESİNİN KÖKENİ NEREDEN GELİR?

Yazılı kullanımdan önce sözlü olarak yaygın olarak kullanılmaktaydı. Ketum kelimesinin kökeni Arapçadır. "Ktm" kökünden gelir ve sır tutan, az konuşan, sesini kısma anlamlarında kullanılan ketum kelimesi ilk kez 1680 yılında yazılmıştır.Ketum nedir? Ketum olmak ne demektir? Ketum ne anlama gelir? Ketum'un TDK'ya göre anlamı nedir?

Oldukça çokça kullanılan ancak anlamı bir türlü tam anlamıyla bilinemeyen ketum kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Kullanıldığı cümleyi ağırlaştıran ve biraz da sert bir anlamı olan ketum kelimesi oldukça uzun yıllardır dilimizde vardır. Peki, ketum kelime ne demektir? Ketum kelimesi ne anlama gelir?


Kaynak: Haberler.com / Seo Editör

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