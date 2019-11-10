Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Kestiği ağacın altında kalıp öldü

ORDU'nun Ulubey ilçesinde motorlu testereyle kestiği ağacın altında kalan Selami Özdemir (60), yaşamını yitirdi.

10.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:06
Kestiği ağacın altında kalıp öldü

'nun ilçesinde motorlu testereyle kestiği ağacın altında kalan Selami Özdemir (60), yaşamını yitirdi.

Olay, dün ilçeye bağlı Kumanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Selami Özdemir'in kurudu için motorlu testereyle kestiği ağaç, üzerine devrildi. Özdemir için yakınları, sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selami Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
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