Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
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Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü

16.10.2020 17:06 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:10
Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinin önünde bulunan ormanda kestiği ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinin önünde bulunan ormanda kestiği ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Çandır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde bulunan kendine ait ormanda izin kapsamında motorlu testereyle kesim yapan Hasan Ok(69), kestiği ağacın altında kaldı. Yakınları tarafından olay 112 acil servis ekipleri ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devem ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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