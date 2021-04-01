Kestel'de Okul-Sanayi İşbirliği Protokolü imzalandı

Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB) arasında okul-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kalifiye insan gücü yetiştirmek amacıyla "Okul-Sanayi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB) arasında okul-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kalifiye insan gücü yetiştirmek amacıyla "Okul-Sanayi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokol imza törenine, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç, şube müdürü Hakan Kırçıl, Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bekir Aktaş ve Kestel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl katıldı.

İmzalanan protokol hakkında konuşan Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bekir Aktaş, "Mesleki eğitimin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi ile imzalanan protokolde 30 öğrenciye 3 yıl boyunca burs, eğitim ortamlarının ve laboratuvarlarının iyileştirilmesi, istihdama yönelik işletmede beceri eğitimi desteği, öğrenci ve öğretmenlere mesleki eğitim çalışmaları yer almaktadır. Protokolün imzalanmasında yoğun emekleri olan Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya'ya, KOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl'a ve yönetim kurulu üyelerine, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Uç'a, Şube Müdürümüz Hakan Kırçıl'a okulum ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş