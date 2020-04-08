Kestel'de nikahlar açık havada kıyılıyor Kestel'de nikahlar açık havada kıyılıyor Bursa'nın Kestel ilçesinde korona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında nikahlar açık havada kıyılırken, dünya evine giren çiftlere maske, eldiven ve dezenfektan bulunan hediye paketleri takdim ediliyor.

Kestel'de nikahlar açık havada kıyılıyor

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde korona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında nikahlar açık havada kıyılırken, dünya evine giren çiftlere maske, eldiven ve dezenfektan bulunan hediye paketleri takdim ediliyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini üst seviyeye çıkartan Kestel Belediyesi, evlilik müracaatı yapan çiftlerin nikah törenlerini ertelemiyor. Çiftlerin nikah işlemleri, Kestel Belediyesi Nikah Memurluğunun bahçesinde şahitler dışında başka kişiler olmadan gerçekleştirilirken, çift ile şahitlerde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Açık havada nikahları kıyılan çiftlere ise içerisinde maske, eldiven ve dezenfektan bulunan hediye paketleri takdim ediliyor.

Açık havada nikahları kıyılan Behiye Kurt ve Bekir Kurt, yaptıkları açıklamada, "Daha farklı bir nikah hayal ediyorduk. Ama bu çok daha farklı oldu. Salgın sebebiyle nikahımızı açık havada kıydık. Kır nikahı gibi oldu. Temennimizin bu salgının kısa sürede bitmesi" dedi.

Kestel Belediyesi Evlendirme Memuru Bilal Seven ise, "Kestel Belediyesi olarak, salgın sebebiyle nikahları açık havada gerçekleştirme kararı aldık. Bu sayede vatandaşlarımızın sağlığını kontrol altına alıp, sosyal mesafelerini koruyarak nikahları kıyıyoruz. Birer şahit ve çiftimiz olarak sınırlandırma getirdik. Maske takma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu bulunuyor. Biz, çiftlerimize nikah törenlerinde, belediye başkanımızın armağanı olan fincan takımı hediye ediyorduk. Ancak şuanda ihtiyaç olan maske, eldiven ve dezenfektan setleri hediye ediyoruz. " diye konuştu.

Kaynak: İHA