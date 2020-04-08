Kestel'de nikahlar açık havada kıyılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Kestel'de nikahlar açık havada kıyılıyor - Haber
Kestel Belediyesi, Kestel, Bursa, Yerel

Kestel'de nikahlar açık havada kıyılıyor

Kestel'de nikahlar açık havada kıyılıyor Bursa'nın Kestel ilçesinde korona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında nikahlar açık havada kıyılırken, dünya evine giren çiftlere maske, eldiven ve dezenfektan bulunan hediye paketleri takdim ediliyor.

08.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:26
Kestel'de nikahlar açık havada kıyılıyor

Kestel'de nikahlar açık havada kıyılıyor

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde korona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında nikahlar açık havada kıyılırken, dünya evine giren çiftlere maske, eldiven ve dezenfektan bulunan hediye paketleri takdim ediliyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini üst seviyeye çıkartan Kestel Belediyesi, evlilik müracaatı yapan çiftlerin nikah törenlerini ertelemiyor. Çiftlerin nikah işlemleri, Kestel Belediyesi Nikah Memurluğunun bahçesinde şahitler dışında başka kişiler olmadan gerçekleştirilirken, çift ile şahitlerde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Açık havada nikahları kıyılan çiftlere ise içerisinde maske, eldiven ve dezenfektan bulunan hediye paketleri takdim ediliyor.

Açık havada nikahları kıyılan Behiye Kurt ve Bekir Kurt, yaptıkları açıklamada, "Daha farklı bir nikah hayal ediyorduk. Ama bu çok daha farklı oldu. Salgın sebebiyle nikahımızı açık havada kıydık. Kır nikahı gibi oldu. Temennimizin bu salgının kısa sürede bitmesi" dedi.

Kestel Belediyesi Evlendirme Memuru Bilal Seven ise, "Kestel Belediyesi olarak, salgın sebebiyle nikahları açık havada gerçekleştirme kararı aldık. Bu sayede vatandaşlarımızın sağlığını kontrol altına alıp, sosyal mesafelerini koruyarak nikahları kıyıyoruz. Birer şahit ve çiftimiz olarak sınırlandırma getirdik. Maske takma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu bulunuyor. Biz, çiftlerimize nikah törenlerinde, belediye başkanımızın armağanı olan fincan takımı hediye ediyorduk. Ancak şuanda ihtiyaç olan maske, eldiven ve dezenfektan setleri hediye ediyoruz. " diye konuştu.

Kestel'de nikahlar açık havada kıyılıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kestel'de nikahlar açık havada kıyılıyor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haber
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haber
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haber
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Haber
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı
Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Elia, 'Artık dolu statta oynamak istiyorum' diyerek ayrılık kararı aldı
Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Boris Johnson Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilan Çıtak Esra Balamir Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Rıza Çalımbay Radamel Falcao Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: Kestel'de nikahlar açık havada kıyılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 13:21:15. #1.15#
title