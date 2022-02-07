Keskin, "İşyeri Elektrik Faturası aylık işyeri kira bedelini geçti"

MALATYA (Bültenler) - Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Canbay, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasıgenel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Canbay, yapılan seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "Esnafımızın sorunları hakkında genel bir istişare yapıyoruz. Sıkıntı çeken esnaf konusunda neler yapabiliriz, onlara nasıl destek verebiliriz?" dedi.

Canbay, yapılan seçimlerde göreve gelen tüm oda başkanlarına başarı dilediklerini ifade etti.

Ziyaret için teşekkür eden Keskin, Milli görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarak ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na Malatya esnafının selamlarını ilettiklerini belirterek başladığını konuşmasında esnafın şuanda büyük bir sıkıntı içinde olduğunu kaydetti.

Keskin, "Akaryakıt, doğalgaz ve elektrik tarifelerine, fiyatlarına mutlaka bir çözüm bulunmalı. Zamlar mutlaka geri çekilmeli, belli bir seviyeye indirilmeli. Konutlar için tüketim 150'den 210 kilovatsaate çekildi. Buna yine yüzde 50 zam yapılmış. Ancak yüzde 127 zam çok büyük bir sıkıntı. Şu anda esnafımızın elektrik faturaları aylık işyeri kirasını geçti. Yarın bu durum işyeri kiralarının artışına yansıtılacak.Acil önlem alınmazsa esnaf ve sanatkarımızı daha zor günler bekliyor olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize çağrıda bulunuyoruz; bu millet size 20 yıldır güvendi, halen güveniyor, ama lütfen bu sokaktaki ateşin durdurulması lazım, bu zamların geri çekilmesi lazım" diye konuştu.

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