'Keşke Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse' diyen CHP'li Erdoğdu, geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu - Haberler
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"Keşke Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse" diyen CHP'li Erdoğdu, geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Katıldığı canlı yayında, "Demirtaş'ın cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Yani inşallah" ifadelerini kullanarak yeni bir tartışma başlatan CHP'li Aykut Erdoğdu, geri adım attı. Erdoğdu, "Mesele gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayının kim olduğu. Benim gönlümden geçen aday Genel Başkanı'mızdır" dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları devam ederken Chp İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan gündem yaratan bir çıkış gelmişti. Erdoğdu, katıldığı canlı yayında, "Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse; yani inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama şu an siyasi haritada öyle bir şey olması mümkün değil." demişti.

"GÖNLÜMDEN GEÇEN GENEL BAŞKANI'MIZ"

Tepki çeken bu sözlerin ardından CHP'li Erdoğdu'dan yeni bir açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li vekil, "Mesele gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayının kim olduğu… Benim gönlümden geçen aday Genel Başkanı'mızdır…" ifadelerini kullandı.

'Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse' diyen CHP'li Erdoğdu, geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu

"DEMİRTAŞ'IN HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ayrıca Erdoğdu, Demirtaş için "Kendisiyle ayrı siyasi hareketlerdeniz… Çok büyük bir haksızlığa ve adaletsizliğe uğradığını düşünüyorum… Benim gözümde zanlı veya sanık değil siyasi rehinedir…" dedi.

'Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse' diyen CHP'li Erdoğdu, geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu

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Servet Uzun
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