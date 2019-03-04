Kesin Aday Listesi
Kocaeli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kocaeli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kocaeli'de, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Kocaeli'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)
İzmit: Azize Sibel Gönül (Cumhur İttifakı)
Başiskele: Mehmet Yasin Özlü (Cumhur İttifakı)
Çayırova: Bünyamin Çiftçi (Cumhur İttifakı)
Darıca: Muzaffer Bıyık (Cumhur İttifakı)
Derince: Zeki Aygün (Cumhur İttifakı)
Dilovası: Hamza Şayır (Cumhur İttifakı)
Gebze: Zinnur Büyükgöz (Cumhur İttifakı)
Gölcük: Ali Yıldırım Sezer (Cumhur İttifakı)
Kandıra: Adnan Turan (Cumhur İttifakı)
Karamürsel: İsmail Yıldırım (Cumhur İttifakı)
Kartepe: Muhammet Mustafa Kocaman (Cumhur İttifakı)
Körfez: Şener Söğüt (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet (Millet İttifakı)
Çayırova: Selahattin Kaya
Darıca: Yakup Törk
Derince: Sertif Gökçe
Gebze: Recep Dursun
Gölcük: İsmet İşeri
Karamürsel: Ahmet Çalık
Kartepe: Cumhur Karakadılar
Halkların Demokratik Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Züleyha Gülüm
Körfez: Selda İlgöz Kocayiğit
İYİ Parti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Serdar Kaman (Millet İttifakı)
Başiskele: Rıza Güven Usta
Çayırova: İlhami Bayrak
Kandıra: Ercüment Şahin
Körfez: Salih Recep Şirin
Vatan Partisi:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Şahin
İzmit: Gökhan Onater
Darıca: Erol Çetin
Gebze: Orhan Kadıoğlu
Gölcük: Yusuf Erkan
Körfez: Ahmet Ereğli
Saadet Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Birol Aydın
İzmit: Ahmet Özen
Başiskele: Zafer Mutlu
Çayırova: Yusuf Aksu
Darıca: Selim Çetinkaya
Derince: Halil Kayın
Dilovası: Ercan Dalkılıç
Gebze: Burcu Çetinkaya
Gölcük: Nihat Yıldız
Kandıra: Ramazan Arslan
Karamürsel: Mehmet Özalay
Kartepe: İbrahim Bıyıklı
Körfez: Recep Sarıdoğan
Demokratik Sol Parti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ziya Topal
İzmit: Hülya Yıldırım
Başiskele: Mahir Tanta
Çayırova: Hasan Yıldız
Derince: Kenan Baş
Dilovası: Hakan Ercan
Gebze: Çetin Töngel
Gölcük: Gülten Erenkaya
Kandıra: İdris Demir
Karamürsel: Şengül Karlıkaya
Kartepe: Temel Ofluoğlu
Körfez: Vedat Taştekin
Bağımsız Türkiye Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Metin Yılmazlar
İzmit: Cahit Barutçu
Başiskele: Şaban Örçen
Çayırova: Alper Taşlıyan
Darıca: Volkan Yılmaz
Derince: Naci Demir
Dilovası: Dursun Aksu
Gebze: Hasan Dağkuş
Gölcük: Ümit Aybar
Kandıra: Yılmaz Coşğun
Karamürsel: Semih Üstüner
Kartepe: Ali Osman Çakar
Körfez: Recep Şahin
Büyük Birlik Partisi
İzmit: Abdullah Karacan
Çayırova: Ömer Akkaya
Darıca: Elvan Şahin
Derince: Muhammet Emre Doğan
Gebze: Yahya Köse
Demokrat Parti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Nail Baki
İzmit: İsmail Yazgan
Başiskele: Halil Kurt
Çayırova: Hüseyin Babaoğlu
Darıca: Mehmet Davutoğlu
Derince: Sebahattin Yılmaz
Dilovası: Ramazan Tekin
Gebze: Üzeyir Mert
Gölcük: Ahmet Erman
Kandıra: Arzu Aykanat Çakan
Karamürsel: Atilla Hatipoğlu
Kartepe: Mehmet Kerim Kıvanç
Körfez: Hülya Uluzman
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tozkoparan
Gebze: Nihat Baş
Bağımsız
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Reyhan Başaran Koç
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ersoy Kandemir
Başiskele: Muharrem Can
Derince: Cenk Günaydın
Dilovası: Mehmet Aydemir
Gebze: Serap Çakır
Gölcük: Ezgin Aydın