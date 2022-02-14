Kesimoğlu, vatandaşlara Sevgililer Günü nedeniyle gül ve karanfil armağan etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kent sakinlerine 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçek armağan etti.

İstasyon Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Kırklareli Bandosu ile dans ekibi gösteri sundu.

Etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Kesimoğlu burada vatandaşlara 2 bin 500 gül ve karanfil dağıttı.

Kesimoğlu, vatandaşların Sevgililer Günü'nü kutladı.

Çiftler kırmızı halı üzerinden geçti.