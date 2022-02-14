Kesimoğlu, vatandaşlara Sevgililer Günü nedeniyle gül ve karanfil armağan etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kesimoğlu, vatandaşlara Sevgililer Günü nedeniyle gül ve karanfil armağan etti

AA, Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kesimoğlu, vatandaşlara Sevgililer Günü nedeniyle gül ve karanfil armağan etti

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kent sakinlerine 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçek armağan etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kent sakinlerine 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçek armağan etti.

İstasyon Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Kırklareli Bandosu ile dans ekibi gösteri sundu.

Etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Kesimoğlu burada vatandaşlara 2 bin 500 gül ve karanfil dağıttı.

Kesimoğlu, vatandaşların Sevgililer Günü'nü kutladı.

Çiftler kırmızı halı üzerinden geçti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Sevgililer Günü, Kırklareli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title