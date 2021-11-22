KESİK BAŞ CİNAYETİNDE KOMANDOLAR KAYIP BAŞI ARIYOR

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, başı gövdesinden ayrılmış şekilde bulunan emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in (70) kayıp başı, komandolar tarafından aranıyor.

Çaycuma'ya bağlı Dursunlar köyünde eşi 6 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybeden ve kızıyla yaşayan Mustafa Keleş'in cesedi, ormanlık alanda başı gövdesinden ayrılmış şekilde bulundu. Çevrede yapılan aramada, Keleş'in başı bulunamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında köylülerin ifadesine başvurdu. Dün gece yapılan aramalarda, Keleş'in başı bulunamadı. Aramalar, sabah erken saatlerde yeniden başladı. Cesedin bulunduğu bölgeyi şerit altına alan jandarma, komandoların da katıldığı geniş çaplı arama başlattı. Şu ana kadar Keleş'in başı bulunamadı. Savcılığın soruşturması devam ediyor.

AİLESİ BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan(TTK) emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in İstanbul'da yaşayan 4 çocuğundan Gültekin Keleş, Çaycuma Devlet Hastanesi morgu önünde gelişmeleri takip etti. Gültekin Keleş, olayla ilgili bilgisinin olmadığını ve haber alır almaz köye geldiğini söyledi.

'KÖY HALKIMIZIN DA İFADESİ ALINIYOR'

Dursunlar Köyü Muhtarı Şerafettin Meşe cinayetin savcılık tarafından soruşturulduğunu ifade ederek, "Jandarmamız, devletimiz bu işle ilgili bir şekilde uğraşıyor. Çok üzücü bir olay. Hepimizin sevdiği birisiydi. Bizde şok olduk. Başı halen bulunamadı. Bulunması içinde aranıyor, jandarmamız uğraşıyor. Şüpheliler de aranıyor. Köy halkımızın da ifadesi alınıyor araştırılıyor. Böyle bir şey hiç yaşamadık. Çok üzücü bir olay. Şoktayız, köy halkı olarak tedirginiz de. Kelleyi alıp gitmekte ayrı bir konu. Başımız sağ olsun." dedi.