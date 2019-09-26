'Kesik baş' cinayeti hükümlüsü Nevin, kendini eğitime adadı

'Kesik baş' cinayeti hükümlüsü Nevin, kendini eğitime adadı

Isparta'da 7 yıl önce kendisine tecavüz ettiğini söylediği Nurettin Gider'i öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım, cezaevinde eğitimine ve mesleki gelişimine ağırlık verdi.

26.09.2019 09:42

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i (35) av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek, köy meydanına atan ve ömür boyu hapse mahkum edilen Nevin Yıldırım (34), cezaevinde eğitimine ve mesleki gelişimine ağırlık verdi. Açık öğretim lisesine kayıt yaptıran Yıldırım'ın, meslek edindirme kurslarına da katıldığı öğrenildi.

Yalvaç'ın Koruyaka köyünde, 29 Ağustos 2012'de, kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Gider'i av tüfeğiyle vurarak, öldürdükten sonra başını kesip, köy meydanına atan Nevin Yıldırım'a, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nce 25 Mart 2015'te, 'tasarlayarak öldürmek'ten ömür boyu hapis cezası verildi. Yerel mahkemenin kararı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından bu yılın mayıs ayında onandı. Halen Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yıldırım'ın, eğitimine ve mesleki eğitim kurslarına ağırlık verdiği öğrenildi. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, ortaokul mezunu olan Nevin Yıldırım, geçen yıl lise diploması almak için açık öğretim lisesine kayıt yaptırdı. Sınavlara girmeye başlayan Yıldırım'ın, eğitiminin yanında cezaevindeki meslek edindirme kurslarına da katıldığı öğrenildi.

"ÜNİVERSİTE SINAVINA KATILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Nevin Yıldırım'ın babası Zekeriye Yıldız, "7 yıldır tutuklu bulunan Nevin, cezaevinde zamanını değerlendirmeye çalışıyor. Ortaokuldan sonra tahsil hayatına devam edemediği için şimdi liseyi bitirmek ardından üniversite sınavına katılmak istediğini söyledi. Biz de kendisini destekliyoruz. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el beceri kurslarına da katılan Nevin'in bazılarını tamamlayarak sertifika aldığını kendisinden duyduk" dedi.

TAHLİYE 17 YIL SONRA

Olay tarihinden bu yana 7 yıldır Isparta, Antalya ve İzmir'deki ceza infaz kurumlarında tutuklu kalan Nevin Yıldırım, şu anda Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunuyor. Yıldırım, şartlı tahliye koşullarını ihlal etmediği takdirde 17 yıl sonra tahliye edilecek.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (36)

  • MSDS:
    Bu kadın haklıda olsa, haksız''da olsa serbest kalmalı sonuç olarak herif nur nimet bir adam değilmiş . .
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • KADER KAD:
    adamla ilişkisi varmış izlemiştim bunu ben tv sonra adı çıkınca adamda almayıca bunu yaptı şimdide ıyı halınımı gosterıyorsunuz kadını öldüren erkekle eregı öldüren kadının farkı yoktur aynı şekilde cezalandırılmalı allah yardımcısı olsun herkezın
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • PAŞALI:
    Dün Türkiyenin dört bir yanını polisler sarmıştı çok sevindim halkımızın huzuru için güvenlik alınmış dedim. meğerse güvenlik değil arabada sigara içenlere ceza yağdırılmış.
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • VATANDAŞ:
    duyduğum kadarıyla tecavüz etmemiş rızası varmış başlık parasında anlaşmazlık çıkınca bir anlık sinirden kesmiş cücünü
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • KKK:
    acelen ne ilerde seçimmi varda akpden vekilmi yapacaksınız ?hakimlere baskı yapıyorsun çıkarın diye ???memleket cahillerin elinde en az 50yıl geri gitti
    Yayından Kaldır
  • KADER:
    edılemez cunku daha önce ilişkisi ve varmıs olaylar sapık adamların kadını oldurmesı gıbı olmus galıba ızledıgım kadarıyla
    Yayından Kaldır
  • ÇAKIR:
    Kadın en iyisini yapmış mecburiyetten. Kim olsa aynısını yapar. . Bu kanunlar değişmedikçe insanlara başka çare kalmıyor. .
    Cevap Yaz 38 3 Yayından Kaldır
  • KISASA KISAS:
    adam tecavüz etti, cezası tecavüze uğramak olmalı. . kadın baş kesti, cezası başı kesilmek olmalı. . . pozitif ya da negatif ayrımcılığa gerek yok. .
    Cevap Yaz 8 23 Yayından Kaldır
Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.