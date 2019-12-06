Keşan'da yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın yaralandı
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Keşan'da yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın yaralandı

Keşan ilçesinde, yaya geçidinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

06.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:16
Keşan'da yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın yaralandı

ilçesinde, yaya geçidinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Remzi B. idaresindeki 34 JC 6227 plakalı kamyon, Rasim Caddesi'ndeki yaya geçidinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabriye 'a (80) çarptı.

Yaralanan Danışman, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Remzi B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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