Keşan'da yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın yaralandı
Keşan ilçesinde, yaya geçidinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
06.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:16
Keşan ilçesinde, yaya geçidinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Remzi B. idaresindeki 34 JC 6227 plakalı kamyon, Rasim Ergene Caddesi'ndeki yaya geçidinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabriye Danışman'a (80) çarptı.
Yaralanan Danışman, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Remzi B., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA