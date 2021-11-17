Keşan'da triportörlerin dağıtımı tamamlandığında at arabası yasaklanacak

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, "At arabaları Triportörlere Dönüşüyor" projesi kapsamında yük taşıyıcılarına 104 araç dağıtıldığını, ocak ayında 40 triportörün dağıtımının ardından şehir merkezinde at arabası kullanımının yasaklanacağını bildirdi.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, doğayı ve çevreyi koruyarak dünya şehirleri ile yarışacak bir Keşan oluşturmak için örnek projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

At arabasıyla yük taşıyıcılığı yapanlara 104 motorlu triportör verildiğini anlatan Balcı, "Çevre kirliliği, hayvan hakları, insan sağlığı, şehir estetiği ve istihdam gibi konularda gelişim sağlayacak bir proje ürettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un Keşan'ı teşrifleriyle de bu projenin devir teslim törenini gerçekleştirdik. Bu törende de Sayın Bakanımız Keşan'ımıza 40 triportörün daha sözünü verdi." ifadelerini kullandı.

Balcı, araçların temininde bazı sıkıntılar yaşandığını, bu süreçte at arabasıyla yük taşıyan vatandaşlara gerekli desteği sağladıklarını aktardı.

Projenin tamamlanmasıyla şehir merkezinde at arabası kullanılmayacağına işaret eden Balcı, şunları kaydetti:

"Kasım ve aralık aylarında arkadaşların atlarının bakımı konusunda bir destekleme yapacağız. Triportör dönüşümüne kadar gerekeni yapacağız. Ocak ayında triportörler teslim edilecek. Keşan Belediyesi sözünün arkasında. Hiç kimse siyasi oyunlar peşinde koşmasın. Mağdur olan arkadaşlarımızın duyguları ile oynamasınlar. 40 triportör teslim edildiğinde şehir merkezinde at arabası kullanmak yasak olacak. Bu araçların yurtdışından gelmesi ve pandemi koşulları nedeniyle bazı engellerle gecikmeler yaşandı. Tüm bu gelişmelere rağmen, maalesef yine görüyoruz ki çözüm üretmesi gerekenler en ufak bir olumsuzlukta sorun üretmeye devam ediyor."

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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