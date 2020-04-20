Keşan'da hırsızlık zanlıları yakalandı
Keşan ilçesinde bir apartmandan bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
20.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:53
Keşan ilçesinde bir apartmandan bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi İspat Sokak'taki bir apartmandan 2 bisiklet ve 6 çift ayakkabı çalınması üzerine harekete geçti.
Ekipler, 14 yaşındaki 2 şüpheliyi yakaladı.
Bisiklet ve ayakkabılar sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler, haklarında Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan idari işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA