Keşan'da el arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keşan'da el arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel
Keşan'da el arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde el arabasıyla çok sayıda evden hırsızlık yaptığı belirlenip, gözaltına alınan B.K., tutuklandı.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu
Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde el arabasıyla çok sayıda evden hırsızlık yaptığı belirlenip, gözaltına alınan B.K., tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleriyaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri,  şüphelinin evlerden çaldığı malzemeleri el arabasıyla götürdüğü hurdacılara satan B.K. olduğunu belirledi. B.K., İspat Cami Mahallesi'ndeki bir evden çaldığı malzemeleri el arabasıyla taşıdığı sırada polis ekiplerince durdurulmak istendi. El arabasını bırakıp, kaçmaya çalışan B.K., kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.B.K.'nin, Keşan Tarım Kredi Kooperatifi Lojmanları'ndan pazar arabası, yiyecek malzemesi ve 30 kilo hurda demir, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir apartmandan 9 tepsi ve 13 doğalgaz borusu çalıp, hurdacılara sattığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 


- Keşanedirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Mustafa Şentop Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Burcu Biricik Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keşan'da el arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:34:52. #1.14#
title