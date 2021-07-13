Keşan'da böbrek yetmezliği olan "Mischa" adlı köpeğe kök hücre tedavisi yapıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, böbrek yetmezliği bulunan köpeğin tedavisi için kök hücre tedavisi uygulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, böbrek yetmezliği bulunan köpeğin tedavisi için kök hücre tedavisi uygulandı.

Veterine hekimler Mustafa Akıncı ve Merve Tezküser, böbrek yetmezliği teşhisi koyulan 10 yaşındaki "Mischa" adlı köpeğin tedavisi için kök hücre nakli yapılmasına karar verdi.

Türkiye'de başka hayvanların yağ dokusundan elde edilen kök hücre, özel bir cihaz içerisinde Keşan'daki veteriner kliniğine getirildi ve burada nakil yapıldı.

Akıncı, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin böbrek yetmezliği tedavisine ilk önceleri cevap verdiğini ancak daha sonra yaşa bağlı olarak yeniden rahatsızlandığını söyledi.

Tedavinin şeklini kök hücre nakli olarak değiştirmeye karar verdiklerini anlatan Akıncı, "Serum içerisinde kök hücreyi damardan uyguladık. Zerk edilmesi sonrası etkisi 3 ila 15 gün içerisinde görülüyor. Kontrollerde tedavi istenilen düzeyde değilse ikinci dozu uyguluyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel