Keşan'da başkandan sahillerdeki çöp tepkisi: Keşke güzel hatıralar bıraksaydınız
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Keşan'da başkandan sahillerdeki çöp tepkisi: Keşke güzel hatıralar bıraksaydınız

EDİRNE'nin Keşan İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu, Saros Körfezi'ndeki sahillere çöp atanlara belediyenin sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla tepki göstererek, "Saros'un kıymetli misafirleri, eminiz hafta sonu sahillerimizden güzel hatıralar ile ayrıldınız.

Keşan'da başkandan sahillerdeki çöp tepkisi: Keşke güzel hatıralar bıraksaydınız
10.08.2020 11:28 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:54

EDİRNE'nin Keşan İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu, Saros Körfezi'ndeki sahillere çöp atanlara belediyenin sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla tepki göstererek, "Saros'un kıymetli misafirleri, eminiz hafta sonu sahillerimizden güzel hatıralar ile ayrıldınız. Keşke güzel hatıralar da bıraksaydınız" mesajını paylaştı.

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, dünyada kendi kendini temizleyen üç körfezden biri olan Saros Körfezi'ndeki sahillere gelişigüzel çöp atanlara belediyenin sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Helvacıoğlu, sosyal medya hesaplarından sahillere atılan çöplerin oluşturduğu kötü görüntülerin yer aldığı fotoğrafları, "Saros'un kıymetli misafirleri, eminiz hafta sonu sahillerimizden güzel hatıralar ile ayrıldınız. Keşke güzel hatıralar da bıraksaydınız" notuyla paylaştı. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

'TATİLCİLERİMİZ ÇÖPÜ, ÇÖPE ATMALI'

Helvacıoğlu, sahillere gelişigüzel çöp atılmasını önlemek adına sosyal mesaj vermek istediklerini belirterek, "Biz, belediye olarak mücavir alanlarımızda gerekli önlemleri aldık. Ancak mücavir alanımız olmayan Mecidiye köyü sahilinde zahmet çekiliyor. Muhtarlık ve İl Özel İdaresi yetişemiyor. Bu konuda vatandaşlarımızın bilinçli ve duyarlı olması gerekiyor. Tatilcilerimiz çöpü çöpe atmalı. Biz, belediye olarak çöpü konteynerlerden almakla yükümlüyüz. Çöpü sahilden, kumdan toplamak zorunda değiliz. Kuma maskesinden, çocuk bezine, izmaritinden karpuz kabuğuna kadar her şey atılıyor. Öncelikle vatandaşa burada görev düşüyor. Sen evine, bahçene çöp atıyor musun? O tatilci yine aynı yere geldiğinde orayı temiz bulmak istemiyor mu? Bu bir yaşam tarzı haline gelmeli. Çöpü ya konteynere atmalı ya da yanında götürmeli. Sahiller belediyenin değil, orayı kullanan vatandaşındır. Beni ilgilendirmez düşüncesiyle biz ileriye gidemeyiz. Yüz, ye, iç, bırak olduğu gibi her şeyi. Bu kesinlikle olmaz. Bilinç oturmalı. Bizim de eksiklerimiz var. Çöp konteyneri sayılarımızı arttıracağız" dedi.


Kaynak: DHA

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