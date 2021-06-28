Keşan'da 27 şişe sahte alkol ele geçirildi
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Keşan'da 27 şişe sahte alkol ele geçirildi

Keşan'da 27 şişe sahte alkol ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki ticaretine yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki ticaretine yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bir evde yapılan aramalarda çok sayıda şişelenmiş alkol ele geçirilirken, bir kişi de yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri gümrük kaçağı içki satışı yapan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde İspat Cami Mahallesi'nde bir kişinin evine operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler 27 adet sahte içki ele geçirdi. Konuyla ilgili olarak bir şüpheli yakalanırken, hakkında soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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