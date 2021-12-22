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Keşan Belediyesi Yazarlık Mektebi açıyor

Keşan Belediyesi Yazarlık Mektebi açıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi kültür ve sanat konusunda yine bir ilke imza atarak Yazarlık Mektebi açıyor.

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan BelediyesiKültür ve Sanat Merkezi işbirliği ileLise öğrencileri ve eli kalem tutan yetişkinler için, şiir, öykü roman, denem, biyografi, portre yazma yeteneği olan liselerde 25 gence on iki hafta boyunca her biri iki saat süren edebiyat atölyelerinde yazarlık eğitimi verileceği belirtildi.

Yazarlık Mektebi için başvuru ve bitiş tarihinin 3 Ocak 2022 Pazartesi olduğu vurgulanarak Yazarlık Mektebi eğitim,ne katılacakların Keşan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne başvurmaları istendi.

Eğitimlerin Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler ve TYB Sakarya Şubesi Başkanı Fahri Tuna tarafından verileceği de vurgulandı.

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