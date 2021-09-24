Keşan Belediyesi'nin Kültür Turları başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşan Belediyesi'nin Kültür Turları başladı

Bültenler - Haberler | Güncel
Keşan Belediyesi'nin Kültür Turları başladı

Keşan Belediyesi Kültür Turları, 24 Eylül Cuma günü gerçekleşen Edirne Turu ile başladı.

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Sabah saat 09.00'da 1 otobüs ile gerçekleşen tura yaklaşık 30 kişi katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi tarafından, 24 hafta boyunca Cuma günleri düzenlenecek olan Kültür Turları'nın bu hafta başlandığını belirterek, "Ülkemizin kültürel zenginliğini ve güzelliğini vatandaşlarımıza yerinde gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın bireysel kültür hazinelerine katkı sağlıyoruz. Turumuza katılanlar ekibimizle birlikte başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii olmak üzere Edirne'nin tarihi, turistik ve kültürel alanlarını geziyorlar. Kültür gezilerimiz ilçemizin tüm mahallelerinden vatandaşlarımızı belirlediğimiz programa göre devam edecek." şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da Edirne turunda kendileri ile buluşarak bir araya gelen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na tur nedeniyle teşekkür etti.

Tur kapsamında; Büyük Sinagog, Edirne Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, İslami Eserler Müzesi, Selimiye Camii, 2. Beyazıd Külliyesi ve Lozan Anıtı ziyaret edildi.

Tura katılanlara Edirne Ciğeri ikram edildi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

 Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Kasapoğlu Süleyman Soylu Sezai Temelli
Magazin Mehmet Kasapoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Abdullah Avcı Balotelli Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Keşan Belediyesi'nin Kültür Turları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 15:10:05. #1.11#