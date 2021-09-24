Keşan Belediyesi'nin Kültür Turları başladı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Sabah saat 09.00'da 1 otobüs ile gerçekleşen tura yaklaşık 30 kişi katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi tarafından, 24 hafta boyunca Cuma günleri düzenlenecek olan Kültür Turları'nın bu hafta başlandığını belirterek, "Ülkemizin kültürel zenginliğini ve güzelliğini vatandaşlarımıza yerinde gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın bireysel kültür hazinelerine katkı sağlıyoruz. Turumuza katılanlar ekibimizle birlikte başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii olmak üzere Edirne'nin tarihi, turistik ve kültürel alanlarını geziyorlar. Kültür gezilerimiz ilçemizin tüm mahallelerinden vatandaşlarımızı belirlediğimiz programa göre devam edecek." şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da Edirne turunda kendileri ile buluşarak bir araya gelen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na tur nedeniyle teşekkür etti.

Tur kapsamında; Büyük Sinagog, Edirne Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, İslami Eserler Müzesi, Selimiye Camii, 2. Beyazıd Külliyesi ve Lozan Anıtı ziyaret edildi.

Tura katılanlara Edirne Ciğeri ikram edildi.

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