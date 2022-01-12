Keşan Belediyesi kar mesaisinden yüzünün akıyla çıktı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi 11 Ocak 2022 Salı akşamı etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan ötürü oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla teyakkuz halinde çalıştı.

11 Ocak 2022 Salı akşamı başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Keşan Belediyesi tarafından oluşturulan Kriz Masası gece boyunca çalışmaları yakından takip ederek, vatandaştan gelen talepler için ekipleri yönlendirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da gece boyunca çalışmalarda bulunan ekipleri ziyaret ederek, çalışmalara eline aldığı kürekle kar kürüyerek destek oldu ve ekiplerine kolay gelsin diyerek gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Keşan Belediyesi gece ve gün boyunca öncelikle trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde trafiğin açık tutulması için tuzlama çalışması yaparken, kendilerine ulaşan vatandaş şikayetlerine de anında müdahale ederek vatandaşa yardımcı oldu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmalarda; 11 adet iş makinası kar küreme (kepçe, kamyon, greyder) 2 adet solüsyon makinası traktör ile 2 adet tuz atma makinası traktör ile 3 adet tuz kamyoneti ile toplam 50 personel ile çalışma yapıldığını ve gece boyunca da 25 personelin görev aldığını belirterek, "Ekiplerimiz kar yağışının yoğunlaşmasına göre gece boyunca hazır olacak ve çalışmalarına devam edecek. Keşan Belediyesi olarak şehrimizin ve vatandaşlarımızın kardan etkilenmemesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Tuzlamalarda 100 ton tuz kullandı. Sorun yaşayan vatandaşlarımız Alo 153 Çözüm Masamızı arayıp sorunları iletebilirler. Bu konuda büyük emek harcayan ve çalışmalara katkı sunan Kriz Masamız ile Keşan Belediye personelimize teşekkür ederim" dedi.

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