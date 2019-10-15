Keşan Belediyesi, çevre illerdeki içme suyu tesislerini inceliyor

15.10.2019 14:06

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personeli Kimya Mühendisi Elif Yılmaz Arıtan ile Çevre Mühendisi Arzu Kirezli, Marmara Adalar Belediyesi'ne ait, deniz suyunun arıtıldığı Marmara Avşa Adası İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde incelemede bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Uslu, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İzzet Günal ile görüştük. Buradaki içme suyu tesislerini ziyaret ederek incelemede bulunduk. Daha sonra Avşa Adası'na geçtik. Erikli ve Yayla sahilleriyle ilgili deniz suyunu arıtma düşüncemiz var. Bu konuda ön çalışma yapıyoruz. Avşa Adası'ndaki Avşa Adası İçmesuyu Arıtma Tesissilerini gezdik. İncelerimizi yaptık. Buradaki tesiste deniz suyunu arıtıyorlar. Buradaki siste çok iyi çalışıyor. 10 yıldır deniz suyunu arıtıyorlar. Gereken notları aldık."

Kaynak: Bültenler