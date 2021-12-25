Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Helvacıoğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyerek oy kullandı.

AA çalışanlarının birbirinden güzel karelere imza attığını belirten Helvacıoğlu, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ve spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafına oy verdi.

Helvacıoğlu, AA ekiplerinin ulusal ve uluslararası alanda yaptığı haberler in, dünyanın gündeminde olduğunu söyledi.

Ajansın kurulduğu günden bu yana taşıdığı misyonu eksiksiz devam ettirdiğini belirten Helvacıoğlu, "Anadolu Ajansı gelişen bilgi ve teknoloji çağıyla güzel yenilikleri hayata geçirdi. Dünyanın her yerindeki haber ağıyla Türkiye'nin gurur duyduğu önemli kurumlardan biri ajansımız. Ajansın her yıl gerçekleştirdiği yılın fotoğrafları oylaması da önemli geleneklerinden. Bu yıl da çok güzel fotoğraflar vardı, oylamaya katılarak fotoğraf seçimimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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