Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu ve beraberindeki heyetten Bursa ziyaretleri

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu ile AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Halil Bayazıt ve İsmail Keleş, 18 Kasım 2021 Perşembe günü Bursa'da ziyaretlerdce bulundu.

Uslu ile beraberindekiler ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Keşan Belediyesi arasında yapılacak işbirlikleri ve projeler dile getirildi.

Uslu ve beraberindekiler misafirperverliği için Aktaş'a teşekkür ederken, Aktaş'da ziyaret nedeniyle Uslu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Keşan heyeti daha sonra da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı makamında ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

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