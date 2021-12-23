Kerkük'teki Osmanlı subayları ve devlet görevlilerine ait mezarlar yenilendi - Haberler
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Kerkük'teki Osmanlı subayları ve devlet görevlilerine ait mezarlar yenilendi

İhlas Haber Ajansı / Semir Yemenci - Haberler | Güncel

- Kerkük'teki Osmanlı subayları ve devlet görevlilerine ait mezarlar yenilendi Irak'ın Kerkük şehrinde yer alan Osmanlı subayları ve devlet görevlilerine ait mezarlar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından yenilendi.

- Kerkük'teki Osmanlı subayları ve devlet görevlilerine ait mezarlar yenilendi

KERKÜK - Irak'ın Kerkük şehrinde yer alan Osmanlı subayları ve devlet görevlilerine ait mezarlar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından yenilendi.

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan tarihi Kerkük Kalesi içinde yer alan Osmanlı subayları ve devlet görevlilerine ait mezarlar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından yenilendi. Yenilenen mezarlığın açılışı, Türkiye Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney tarafından törenle açıldı. Törene Kerkük Valisi Rakan Sait, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, TİKA Irak Temsilcisi Mustafa Yazıcı ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Açılış törenin ardından yenilenen mezarlarda defnedilen Ferik Mehmet Lütfü Paşa, Mirliva Ahmet Refet Paşa, Miralay Mustafa Nafiz Bey, Yüzbaşı Ahmed Ağa, Yüzbaşı Seyyid Hacı Mehmed Said Efendi, Ömer Naci Bey, Mehmed Melül Bey ve Binbaşı Mustafa Efendi'nin ruhlarına Fatiha okundu.

Türkiye Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney yaptığı açıklamada, TİKA'nın harika bir iş çıkardığını ifade ederek, Türkiye'nin Kerkük'e ve Irak'ın her yerinde desteğe hazır olduğunu aktardı. Güney, söz konusu projelerin karşılıksız olarak yapıldığını ifade ederek, "Yeter ki Türk mirası canlansın canlı tutulsun" dedi.

TİKA Irak Temsilcisi Mustafa Yazıcı ise yaptığı açıklamada, mezarların hızlı bir şekilde aslına uyguna olarak yenilendiğini ifade ederek, yapılan yenileme çalışmasına restorasyon denilebileceğini açıkladı. Yazıcı, ana yapının korunduğunu ve çalışmaların Kerkük Eserler Dairesi'nin kontrolünde ve gözetiminde yapıldığını aktardı. Yazıcı ayrıca, Kerkük'te TİKA projelerinin devam edeceğini belirterek, Danyal Nebi Camii'nin de yenileceğini açıkladı.

Kerkük'teki Osmanlı subayları ve devlet görevlilerine ait mezarlar yenilendi

Kerkük'teki Osmanlı subayları ve devlet görevlilerine ait mezarlar yenilendi

Kerkük'teki Osmanlı subayları ve devlet görevlilerine ait mezarlar yenilendi

İhlas Haber Ajansı / Semir Yemenci - Son Dakika Haberleri

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