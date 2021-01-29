KERİZ SİLKELEME AMERİKA BORSASINI NASIL SARSTI?
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KERİZ SİLKELEME AMERİKA BORSASINI NASIL SARSTI?

29.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:47

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KERİZ SİLKELEME AMERİKA BORSASINI NASIL SARSTI?

Kaynak: DailyMotion.com

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