Kerimcan Durmaz, "Türkiye'yi terk etti" iddialarını yalanladı

19.09.2019 20:37

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın Acarkent'teki evini boşalttığı ve ABD'ye taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. Kerimcan Durmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla o iddiaları yalanladı.

"ARTIK MİDEM BULANIYOR"

Durmaz yurt dışına kaçtı iddiaların sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yalanladı. Sosyal medya fenomeni, paylaştığı videolarda "Kahkahalar içerisinde uyandım. Artık midem bulanıyor aslı olmayan haberlerden. Ben sadece ufak bir tatil ve eğitim için buraya geldim ama çok başka şeyler konuşuluyor. İtibar etmeyiniz" dedi.

CİNSEL ORGANIN YAYINLADIĞI İÇİN HAPSİ İSTENİYORDU

Kerimcan Durmaz'ın, sosyal medya hesabında cinsel organına ait görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.