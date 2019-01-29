Kerimcan Durmaz, "Karşı Cinsle Birlikte Oldun mu?" Sorusuna Cevap Verdi!

Her hareketi olay olan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, YouTuber Orkun Işıtmak'ın "Karşı cinsle birlikte oldun mu?" sorusuna "Evet oldum." cevabını verdi.

YALAN MAKİNESİNE BAĞLANDI

Çocuklara ve gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle bir kesim tarafından sürekli olarak eleştirilen Kerimcan Durmaz, renkli yaşantısına dair paylaşımlarıyla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. DJ'lik yapan ve ünlü isimlerle sürdürdüğü yakın ilişkileriyle magazin basınında kendisine yer bulan Durmaz, Orkun Işıtmak'ın Youtube kanalına konuk oldu ve burada yalan makinesine bağlanarak soruları yanıtladı. Kerimcan Durmaz kendisine yöneltilen; "Hiç karşı cinsle beraber oldun mu?" sorusuna "Evet oldum." cevabını vererek takipçilerini şaşırttı.