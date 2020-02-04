Kereste atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Kereste atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Samsun'da bir kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

04.02.2020 08:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:16
Kereste atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

'da bir kereste atölyesinde çıkan yangın, tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Odun Pazarı'ndaki 'ya ait kereste atölyesinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kereste atölyesinde yangın çıktı. Sabah işe giden vatandaşlar yangını fark edince polise ve itfaiyeye verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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