Kerem Tunçeri, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajerliği görevinden ayrıldı
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Kerem Tunçeri, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajerliği görevinden ayrıldı

Kerem Tunçeri, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajerliği görevinden ayrıldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Güncel

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonunun ardından profesyonel oyunculuk kariyerini noktalayan Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda A Erkek Milli Takım Menajerliği görevine getirildi. Türk basketboluna hem oyuncu hem de yönetici olarak değerli katkılarda bulunan Kerem Tunçeri'ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada ayrıca Tunçeri'nin profesyonel kariyerine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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