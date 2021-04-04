Kerem Kupacı Türkiye'yi terk etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kerem Kupacı Türkiye'yi terk etti

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Kerem Kupacı Türkiye'yi terk etti

Kerem Kupacı, uzun süre önce Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı. Bir dönem oynadığı projelerle adından söz ettiren oyuncu, Londra'ya yerleşti. İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Bir dönemin sevilen dizisi 'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Pikaçu Kerem rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı'nın Londra'ya yerleştiği ortaya çıktı. Yaklaşık dört aydır genç yeteneklere online tiyatro eğitimi veren oyuncunun, Türkiye ve İngiltere'den 20 öğrencisi var. İşleri nedeniyle zaman zaman İstanbul'a gelen Kupacı, şu sıralar aldığı oyunculuk tekliflerini de değerlendiriyor.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Şenol Güneş Yılmaz Vural Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kerem Kupacı Türkiye'yi terk etti - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 12:02:55. #1.15#
title