Kerem Kupacı Türkiye'yi terk etti

Kerem Kupacı, uzun süre önce Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı. Bir dönem oynadığı projelerle adından söz ettiren oyuncu, Londra'ya yerleşti. İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Bir dönemin sevilen dizisi 'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Pikaçu Kerem rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı'nın Londra'ya yerleştiği ortaya çıktı. Yaklaşık dört aydır genç yeteneklere online tiyatro eğitimi veren oyuncunun, Türkiye ve İngiltere'den 20 öğrencisi var. İşleri nedeniyle zaman zaman İstanbul'a gelen Kupacı, şu sıralar aldığı oyunculuk tekliflerini de değerlendiriyor.

Kaynak: Snob Magazin