Kerem Fırtına, 'Hadi Be'ye Konuştu

Hayli keyifli anların yaşandığı "Hadi Be" canlı yayınında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Kerem Fırtına, samimi açıklamalarda bulundu.

'Kero' Kürtçe eşek demek

Kerem Fırtına, bir izleyicinin "Kero seviliyorsun" mesajı üzerine şöyle dedi: "Bir lakabım yok ama çok yakın arkadaşlarım bana Kero der. Kero, Kürtçe eşek demek. Eşeği de severim ben ayrıca. Sıkıntı yok o yüzden. Eşekle ne alıp veremediğimiz var, onu da bilmiyorum. Eşek neden hakaret? Ayı neden hakaret? Aslan denince hakaret olmuyor ama. Aslan oğlum deniyor, ayı oğlum denmiyor. Aslan da parçalayıp yiyor, ayı da pençeleyip yiyor. Bazı arkadaşlarım da bana sadece soyadımla hitap eder."

Başbakan olmayı çok istiyordum

Kerem Fırtına, bir seyircinin "Çocukken de oyuncu mu olmak istiyordun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "13 yaşındayken 'Çıkmaz Sokak Çocukları' diye bir oyun izlemiştim. Rahmetli Kamran Usluer, Yıldıray Şahinler ve Hazım Körmükçü oynuyordu. Üsküdar Şehir Tiyatrosu'nda. Babaannem götürmüştü. Ondan 1 sene sonra mahalle tiyatrosunun sınavına kayıt yaptırdım. Ve oyunculuğa başladım. Çocukken başbakan olmayı çok istiyordum. Kurtarmam gereken insanlar vardı çünkü. O yüzden Siyasal Bilgiler okudum. Politikacı olmak değil mevzu, siyaset hep hobimdi benim. Politikaya girer miyim; o hiç belli olmaz. Bir planım yok bununla ilgili. Ama o kadar fedakar olduğumu düşünmüyorum. Politikacılık benim için fedakarlık anlamına geliyor. O da çok sempatik gelmiyor bana."

Zamanı durdurmak isterdim

"Süper kahramanlar gibi bir gücü olsa, ne yapmak isterdi?" sorusu üzerine "Zamanı durdurma fikri sempatik" dedi.

"Kiralık Aşk"ın patlayacağını tahmin etmiyordum

Kerem Fırtına, yayınlandığı dönemde rol aldığı "Kiralık Aşk"ın gördüğü ilginin kendisini şaşırttığını itiraf etti: "Dizinin tutacağını tahmin ediyordum. Yani İso rolü için Ortaks Yapım'a görüşmeye çağırdıklarında senaryoyu okuyup gitmiştim. Oturup konuştuğumuzda 'Ben çok anlamam ama tutacak bu iş' demiştim. Ama tutacaktan kastım, ekrandan kalkmayacağı yönündeydi. Böyle bir patlama beklemiyordum. Şükür, çok güzel oldu."

Radyo programı yapacağım

Daha önce Sarp Akkaya ile radyo programı hazırlayan Kerem Fırtına, yeni bir program hazırlığında olduğunu açıkladı: "Sarp'la 'Kapak' diye bir radyo programı yaptık üç sezon. 5-6 ay önce bitti. Çok güzel bir serüvendi bizim için. Kendimizi paylaştığımız sabit bir dinleyici kitlemiz oldu. Şimdi yeni bir radyo programı yapacağım. Konuklu olacak. Hatta ilk konuğum da Sarp Akkaya olacak. Sarp çok özel bir dostum benim."

Hayatta evlenmem, baba olmam diyordum

"Eskiden 'Hayatta evlenmem, hayatta baba olmam' gibi bir cümlem vardı. 1.5 senedir böyle, 'Hayatta asla' ile başlayan cümleler kurmuyorum. Ama baba olmak istiyorum gibi bir cümlem de yok."

Hiç dost kazığı yemedim

Kerem Fırtına, hayatında hiç dost kazığı yemediğini söyledi: "Ben hayatımda ne kahpelik gördüm, ne kahpelik yaptım. Hiç dost kazığı yemedim mesela. Dost kazığı da atmadım çok şükür. Kimse benim arkamdan iş çevirmedi."

Piyano dersi alıyorum

Kerem Fırtına, herhangi bir müzik enstrümanı çalıp çalmadığı sorusu üzerine "3 ay önce Müge Eraydın'dan piyano dersi almaya başladım. Çok hoşuma gitti. İsteyerek başladım zaten. Çift ele geçtim. Keyfim yerinde. Umarım hiç bırakmam" dedi.