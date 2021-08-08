Kerem Bursin şampiyonu kızdırdı
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Kerem Bursin şampiyonu kızdırdı

Kerem Bursin şampiyonu kızdırdı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Olimpiyatlar kadınlar boksta altın madalyayı ülkemize getiren Busenaz Sürmeneli sosyal medyadan gelen eleştirilere tepki gösterdi. Sürmeneli, yapılan eleştirilere katılan oyuncu Kerem Bursin'e de cevap verdi.

Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyayı kazandıktan sonrasında antrenörü Cahit Süme ile beraber verdiği röportaj toplumsal medyada münakaşaya yol açtı. Röportaj esnasında altın madalyayı kendi boynuna takan alıştırmacı Cahit Süme'ye gelen tenkitlere tepki gösteren Ulusal Boksör Busenaz Sürmeneli, "Burada yazılanları şaşkınlıkla okudum nitekim lütfen sakin olun, oldukca yakışıksız sözler var maalesef… Hocamın madalyayı elimden zorla alıp boynuna taktığını mı düşünüyorsunuz? Yapmayın hakikaten. 13 yılda beni büyük emeklerle yetiştiren bu büyük deneyime birazcık saygı." paylaşımını yapmış oldu.

KEREM BURSİN TWEET'İNİ SİLDİ

Meydana getirilen tenkitlere katılan oyuncu Kerem Bursin'e de cevap veren Busenaz Sürmeneli, "Kerem abi merhabalar, madalya benim boynumdaydı esasen merasimden sonrasında bana yıllarını vermiş beni buralara getirmiş hocamın boynuna taktım, sevincimi paylaştım yazgı arkadaşımla. Burada ne demek istediğinizi anlamadım pek? Hocamın madalyamı elimden zorla mı aldığını düşündünüz?" dedi.

Bu paylaşımın akabinde oyuncu Kerem Bursin de Busenaz'a yanıt vererek daha evvel yapmış olduğu paylaşımı sildi. (Kaynak-Odatv)

Kerem Bursin şampiyonu kızdırdı
Kerem Bursin şampiyonu kızdırdı

Kaynak: Snob Magazin

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