Kerem bürsin diziden ayrılıyor mu? Sen çal kapımı serkan öldü mü?
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Kerem bürsin diziden ayrılıyor mu? Sen çal kapımı serkan öldü mü?

25.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:24
Kerem bürsin diziden ayrılıyor mu? Sen çal kapımı serkan öldü mü?

Fox TV ekranlarında cumartesi günü yayınlanan sevilen dizisi Sen Çal Kapımı beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Dizide yaşanan gelişmeler Kerem bürsin diziden ayrılıyor mu? Sen çal kapımı serkan öldü mü? sorularını akıllara getiriyor.

Her Cumartesi akşam 20.00'da Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde uçağı düştüğü iddia edilen Serkan'a ne olduğu merak konusu. Dizide düğün hazırlıkları içerisinde olan Serkan karakterini canlandıran Kerem Bürsin'in diziden ayrıldığı hakkında iddialar var. Sen Çal Kapımı dizisi seyircileri için Kerem Bürsin diziden ayrılıyor mu? Sen çal kapımı serkan öldü mü? sorusunun yanıtı detaylarda!

KEREM BÜRSİN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Fox TV'nin en çok konuşulan dizi Sen Çal Kapımı 28. bölümüyle cumartesi akşamı seyircileriyle buluştu.Son haftalarda reytinglerde düşüş yaşayan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Kerem Bürsin'in BluTV'de yayınlanacak olan 'Aynen Aynen' dizisinde rol alacağı nedeniyle diziden ayrılması söz konusu. Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmeler bu olayda doğruluk payı olabileceğini gösteriyor. Kerem Bürsin diziden ayrılıp ayrılmayacağını ise ilerleyen bölümlerde yaşanacak gelişmeler gösterecek.

Kerem bürsin diziden ayrılıyor mu? Sen çal kapımı serkan öldü mü?

SEN ÇAL KAPIMI SERKAN ÖLDÜ MÜ?

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile başrolleri paylaşan Kerem Bürsin'in canlandırdığı karakter Serkan, son bölümde düğün hazırlıkları içerisindeyken İtalya'ya gidiyor. Düğün hazırlıkları içerisindeyken İtalya'ya giden ünlü iş adamı Serkan Bolat'a son iki saat önce iletişim kurulduğu ve uçağının düştüğü düşünülüyor haberi, dizide bomba etkisi yaratıyor. hande Erçel'in canlandırdığı Eda karakterinin şaşkınlığına ve şokuna engel olamazken, dizi Sen Çal Kapımı Serkan'ın ölüp ölmediği merak ediliyor. Serkan karakterini canlandıran Kerem Bürsin'in ise diziye devam edip etmeyeceğiise henüz net değil.

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