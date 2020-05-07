Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi
07.05.2020 00:51 | Son Güncelleme: 07.05.2020 01:08

Adı sık sık aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin, son olarak Demet Özdemir ile anılıyordu. Bürsin, söz konusu iddiaları sosyal medyadan katıldığı bir canlı yayında ti'ye aldı.

Kerem Bursin ve Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kerem Bürsin sosyal medya hesabından Demet Özdemir aşkı sorularına yanıt verdi.

"D" HARFLİ BARDAK AŞK İDDİALARINI GÜÇLENDİRMİŞTİ

Instagram hesabından bir canlı yayına katılan Bursin'in elindeki "D" harfli bardak aşk iddialarını güçlendirmişti. Kerem Bürsin ise Demet Özdemir ile ilgili aşk söylentilerine esprili bir şekilde yanıt verdi.

Sosyal medyadan yeni bir canlı yayına katılan Kerem Bursin, bu kez boş bardağı göstererek Demet Özdemir ile ilgili çıkan aşk dedikodularını ti'ye aldı.

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Ç'DEN BAŞLAYIP Z'YE KADAR İÇECEĞİM

Bürsin, "Bu sefer bembeyaz bir bardağa kalemim ile rastgele bir harf yapacağım Ç'den başlayıp Z'ye kadar gideceğim" diyerek şakalaştı.

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Magazin
Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Magazin
Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Magazin
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Magazin
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Magazin
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Magazin
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor
45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada oruç tutmak yasak mı?' sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama...
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı
Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız
Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız
Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik
Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Ali Koç Nenad Bjelica Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Haziran Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 01:18:25. #1.14#
title