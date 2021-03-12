Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Kerem Bürsin, katıldığı ödül töreninde sunucu Bay J'nin "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" sözlerinden sonra salonu terk etti. Sözlerinden dolayı tepki çeken Bay J ise bir video yayınlayarak herkesten özür diledi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile başrol oynayan Kerem Bürsin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yılın Yıldızları' ödül törenine katıldı. Birçok ismin ödül aldığı törende Kerem Bürsin de "2020 yılının en beğenilen erkek dizi oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

"KEREM BÖLÜM BAŞI 120 BİN TL ALARAJ ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞIYOR"

Ödülü aldıktan sonra sahneden inen Bürsin, sunucu Bay J'nin sözleri karşısında şoke oldu. Gecenin sunuculuğunu yapan Bay J "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

TÖRENİ TERK ETTİ

Sözler karşısında sessiz kalan Kerem Bürsin ise hızlı adımlarla salonu terk etti. Açıklamalara sinirlenen Bürsin, gazetecilerin sorularını da yanıtlamadı.

"KEREM'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Kerem Bürsin hakkında söylediği sözler nedeniyle tepki çeken sunucu Bay J, Instagram hesabından yayınlandığı açıklama videosunda şu ifadeleri kullandı: "Çok fazla tepki gelince bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Magazinci arkadaşlar biliyorum işiniz bu ama keşke konuşmamın başını da yayınlasaydınız da oyuncuların zor şartlar altında çalıştığını söylediğimi duysaydı herkes. Ciddi ciddi sanatçıların zor koşullarından bahsediyordum. Sadece sonundaki sarkastik bir şakaydı, kimsenin parasında gözüm olduğundan falan değil. Amacını aşmış olabilir şakam. O yüzden kalbini kırdığım insanlardan özür diliyorum. Kerem Bürsin'i çok severim. Sevgili Kerem ne kadar zor şartlar altında çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Sen zeki bir adamsın. Böyle bir şakadan alınacak biri değilsin, biliyorum ve çok sevgilerimi yolluyorum. "