Kerç Boğazında Ölen Denizci Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kerç boğazında yanan gemiden atlayarak ölen Yalovalı denizci Sinan Karabulut, memleketi Yalova'nın Kadıköy beldesinde kılınan cenaze namazı ilke son yolculuğuna uğurlandı. Ölen denizcinin erkek kardeşi Enes ve kız kardeşi Beyzun Karabulut ise ağabeylerinin denizci üniformasını giyerek cenaze törenine katıldı.

Kerç boğazında yaşanan gemi yangınında hayatını kaybeden Sinan Karabulut'un cenazesi dün ülkeye getirilmişti. Bugün genç denizci için Kadıköy beldesinde cenaze töreni düzenledi. Baba Orhan Karabulut, kardeşi Enes ve kız kardeşi Beyzun Karabulut ile amcaları Mustafa Karabulut, genç denizcinin tabutu başında taziyeleri kabul etti. Anne Yeşim Karabulut ise doktorun izin vermemesi üzerine cenaze törenine katılamadı. Hayatını kaybeden denizcinin erkek kardeşi Enes ve kız kardeşi Beyzun Karabulut, ağabeylerinin denizci kıyafetlerini giyerek tabutun başına geldi. Göz yaşlarına boğulan yakınlarını akrabaları teskin etmeye çalıştı. Baba Orhan Karabulut, oğlunun ihmal yüzüdenöldüğüne inandığını ve olayı mahkemeye taşıyacağını söyledi.

Öğleyin kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Ardından sevenlerinin omuzlarında Kadıköy mezarlığına götürülen Sinan Karabulut adlı denizci burada dualarla toprağa verildi. - YALOVA

Kaynak: İHA