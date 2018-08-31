- Kerbela'da silah ve mühimmat deposunda patlama

ERBİL - Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde, Haşdi Şabi çatısı altındaki Saraya el-Selam'a ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Kentin batısında neden çıktığı bilinmeyen yangının, son seçimlerin galibi Mukteda el-Sadr'a bağlı Saraya el-Selam güçlerine ait silah ve mühimmat deposunda patlamaya yol açtığı bildirildi. Patlama ile ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, yangının çıkma nedenini öğrenmek için soruşturma başlatıldığını duyururken, patlamanın sadece maddi hasara yol açtığını ve can kaybı yaşanmadığını söyledi. Bölgeden gelen bilgilere göre kentte paniğe neden olan patlama bölgesindeki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ancak patlayıcıların infilak etmesi itfaiye ekiplerinin görevini zorlaştırıyor. Irak'ta yaz mevsiminin başlamasından bu yana 20'ye yakın silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Yetkililerin patlamaların sabotaj değil artan sıcaklığın neden olduğunu ileri sürüyor.