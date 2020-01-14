Kepler62'de macera altıncı kitapla (şimdilik) sona eriyor!

14.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:09

Kepler62! Altı kitaplık serinin kitaplarını dönüşümlü olarak kaleme alan Finlandiyalı yazar Timo Parvela ve Norveçli yazar Bjørn Sortland'ın bu kolektif yaratımına önemli bir isim daha dâhil: Dünyada büyük ilgi uyandıran akıllı telefon uygulaması ve bilgisayar oyunu Angry Birds'ün illüstratör ekibinden Pasi Pitkänen serinin çizeri. Kepler62 serisinin altıncı ve son kitabı Sır'da gizemler nihayet çözülüyor!

Serinin ilk iki kitabında tüm dünyayı etkisi altına alan popüler video oyunu Kepler62'yi bitirmeyi başaran kahramanlarımız Ari, Joni ve Marie kazandıkları davetiyeyle Kepler62 gezegen sistemine gidecek 12 kişilik keşif ekibine katılmaya hak kazanıyor. Uzay üssünde aldıkları özel eğitim sırasında karşılaştıkları tuhaf olaylar, gizemli fısıltılar, gizli bulmacalar bu maceranın tansiyonunu giderek yükseltiyor! Üçüncü ve dördüncü kitapta insanlık tarihinin en akıl almaz yolculuğunu tamamlayıp Kepler62 gezegenine iniş yaparak yepyeni bir dünyaya adım atan kahramanlarımız, beşinci kitap Virüs'te serüven boyunca akıllarına takılan bütün gizemleri çözmeye çok yaklaşıyorlar.

Altıncı kitap Sır'da, kamptaki herkes telaşlı ve endişelidir. Çünkü silahların durduğu dolap boşalmış, virüsün panzehirinin durduğu şişelerse ortadan kaybolmuştur. Bu durumun on üçüncü kapsülde saklanan gizemli yolcuyla ilgili olduğu neredeyse kesindir.

Bu defa Marie, Ari ve Joni'nin hem kendilerini hem de Kepler62e gezegenini kurtarmak için savaşmaları gerekmektedir.

Kepler62'nin (şimdilik!) son kitabında, macera yine nefes kesiyor ve sırlar nihayet çözülüyor. Ve Kepler62 severleri sevindirecek haber: Seri ikinci sezonuyla hız kesmeden devam edecek!

Kaynak: Bültenler