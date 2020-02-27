Kepez'den camilere teknolojik temizlik

27.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:21

Kepez Belediyesi, 11 yıldır gerçekleştirdiği cami temizliğinde ileri teknolojiye geçti. Başkan Hakan Tütüncü, "Kepez'in camileri artık dünyanın en ileri teknolojileriyle temizleniyor" dedi.



Kepez Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmeleri amacıyla ilçesindeki camileri, 11 yıldır temizliyor. Kurulan cami temizliği ekibi, haftanın 6 günü ilçedeki 167 caminin iç mekan ve çevre temizliğini yapıyor. Kepez Belediyesi, takdir gören bu hizmetini, Antalya Müftülüğü işbirliği ile diğer merkez ilçelerdeki camilerde de gerçekleştiriyor. Kepez Belediyesi, insanı merkeze alan ve örnek bir sosyal uygulama olan cami temizliğinde teknolojik makineleri de kullanmaya başladı. Mobil halı yıkama makinesiyle, camilerin yerinden çıkarılması zor olan halıları yerinde yıkanarak, hijyenik hale getiriliyor.



"Kepez'in camileri en ileri teknolojiyle temizleniyor"



Kepez ilçesinin camilerini 11 yıldır temizlediklerine işaret eden Başkan Tütüncü, "Şimdi cami temizliğinde ileri teknolojiye geçtik. İleri teknoloji ile Kepez'in camilerini temizliyoruz. Dünyada bilinen en ileri teknolojileri, hizmetlerimize entegre etmeye özen gösteriyoruz. Cami temizlik ekibimizin kullandığı mobil halı yıkama makinesi, şu an dünyanın gelmiş olduğu teknoloji seviyesinde en ileri düzeyde yıkama makinesidir. Mobil halı yıkama makinesiyle, camilerimizin halıları en güzel şekilde temizliyor ve hijyenik hale getiriyoruz. Dolayısıyla üç aylar boyunca yoğun olarak kullanılan, Ramazan ayında da dolup taşan camilerimizin çok daha hijyenik olsun istiyoruz. Sözün özü şu; Kepez'in camileri artık dünyanın en ileri teknolojileriyle temizleniyor. En ileri teknolojiyle Kepez'in camilerini temizleyerek, hemşehrilerimize temiz bir ortamda ibadet imkanı sunuyoruz" ifadelerinde bulundu.



Diğer merkez ilçelere de cami temizliği hizmeti



Tütüncü, takdir gören bu hizmeti, İl Müftülüğü koordinasyonunda Antalya'nın diğer merkez ilçelerindeki camilere de gerçekleştirdiklerini söyledi. Tütüncü, İl Müftülüğünün merkez ilçelerde belirlediği camilerin hem iç mekan temizliğini yaptıklarını hem de mobil temizleme makinesiyle ile halılarını temizlediklerini ifade etti. İleri teknoloji yerinde halı yıkama makinesi, sıcak su özelliği ile halıdaki kirleri söküyor ve yüksek emiş gücüyle kirli suyu vakumluyor. Yıkama sonrası tertemiz hale gelen halılar da 2 saat gibi bir sürede kuruyor. Kepez Belediyesi cami temizlik ekibi, sadece halıları değil, camilerin minber, mihrap, kürsü, kapı ve pencere gibi kısımlarıyla birlikte iç mekan ve çevre temizliğini de yapıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA