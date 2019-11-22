Kepez Belediyesi'nden Teomanpaşa'ya bir yeşil alan daha

22.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:34

Kepez Belediyesi, son 10 yılda 100 bin metrekare yeşil alan kazandırdığı Teomanpaşa Mahallesi'ne, yeni bir park çalışması daha başlattı.



Kepez Belediyesi, imara uygun yapılaşmanın ve alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Teomanpaşa Mahallesi'nin, sosyal yaşam alanlarını güzelleştirmeye devam ediyor.



Son 1 yıl içerisinde tüm sokaklarının asfaltı ve kaldırımı yenilenen mahalleye, yeni yeşil alanlar da kazandırılıyor.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi 2256 Sokak'ta yeni bir park çalışması başlattı. Ekipler, içerisinde çeşitli türde ağaçların olduğu 1200 metrekarelik park alanını, mahalle sakinlerinin istediği şekilde düzenliyor. Etrafı bordür taşlarıyla çevrilen, toprak tesviyesi ile sulama ve aydınlatma alt yapısı yapılan alana, çim ekilecek, çeşitli türde ağaç ve bitki dikilecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, yeşil alan çalışmasını bu yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını ifade ettiler.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü dönemlerinde Teomanpaşa Mahallesi'ne 10'u yeni park, 3'ü tadilat ve Gazi Bulvarı peyzaj düzenlemesi olmak üzeri 100 bin metrekarelik yeşil alan kazandırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA