Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, korona virüse yakalandığını duyurdu

Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesabından korona virüsüne yakalandığını duyururken, sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesabından korona virüsüne yakalandığını duyururken, sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

Son güncellemelerle korona virüs vakalarının düşüş gösterdiği Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesabından yaptırdığı korona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tütüncü paylaşımında, "Değerli hemşerilerim, bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Tedbir amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeyim. En kısa zamanda birlikte olmak dileklerimle. Tüm hastalarımıza şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kepez Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nca "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Manavgat'ta yaraların sarılması için başlatılan çalışmalarda görevlendirilirken, Başkan Hakan Tütüncü aktif olarak sahada yer alıyordu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı