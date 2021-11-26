Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilerle buluştu

ANTALYA (AA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Eski dokuma fabrikası yerleşkesinde kurulan Antalya Bilim Merkezi'nde konuşan Tütüncü, bilimsel çalışmalar yapan öğrencileri maddi ve manevi destekleyeceklerini bildirdi.

Üniversiteli gençlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Tütüncü, bilim merkezini Antalya'nın çocuklarına ve gençlerine kazandırdıklarını söyledi.

Bilim merkezi olarak büyük hedefleri olduğunu belirten Tütüncü, "Önemli işler yapacağız, projelere ilgi duyan gençlerle güzel bir platform oluşturacağız. Onları destekleyeceğiz. Gençlerimizden bilimsel yarışmalarda şehrimizi, bilim merkezimizi temsil etsinler isteyeceğiz. Burası hedeflediğimiz gibi harika bir bilim merkezi oldu. Güzel başarılı çalışmalarla eski Dokuma Fabrikası'nda bilim dokumaya devam edeceğiz. Böylesi güzel bir ortamı gençlerimize armağan etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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