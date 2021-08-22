Kepez Anadolu Oyuncak Müzesi, 652 bin ziyaretçiyi ağırladı
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Kepez Anadolu Oyuncak Müzesi, 652 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kepez Anadolu Oyuncak Müzesi, 652 bin ziyaretçiyi ağırladı
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Kepez Belediyesince Dokumapark'ta oluşturulan Anadolu Oyuncak Müzesi, yaklaşık 4 yılda 652 bin 51 ziyaretçiyi ağırladı.

Kepez Belediyesince Dokumapark'ta oluşturulan Anadolu Oyuncak Müzesi, yaklaşık 4 yılda 652 bin 51 ziyaretçiyi ağırladı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Sümerbank'a ait Pamuklu Dokuma Fabrikası arazisinde oluşturulan ve "Dokumapark" olarak adlandırılan alandaki eski fabrikanın kreş binası, 2017'de tarihi yapısı korunarak Anadolu Oyuncak Müzesi'ne dönüştürüldü.

13 binden fazla oyuncağın 15 salonda, 15 farklı temada sergilendiği müze, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Nostalji oyuncaklarla yetişkinleri geçmişe götüren müze, açıldığı günden bu yana 652 bin 51 kişiyi misafir etti.

Müze, 2017'de Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'nda Yaşam Kültürü Müzeler Ödülü ve TKB Proje Ödülü, 2018'de TKB'nin Müze Özendirme Yarışmasında Yaşam Kültürü Müzeler Ödülü ve Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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