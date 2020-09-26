Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti
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Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti

26.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:26

Niğde'de bir kepçe operatörü, henüz bilinmeyen bir sebeple pompalı tüfekle öldürüldü. Görgü tanıklarına göre, zanlı ya da zanlılar olay yerinden kırmızı bir otomobille hızla kaçtı.

Niğde'nin Bor ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen olayda, kepçesiyle çalışan Ramazan Akbey'in bulunduğu bölgeye kırmızı bir otomobille gelen kişi ve kişiler, henüz bilinmeyen bir sebeple pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kepçe operatörünün hayatını kaybettiğini belirledi.

MAKTÜLÜN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayı duyan Akbey'in yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

Haber Yorumları (1)
YOK CANİM: Covid-19 dan acı çekerek işkence ile mi ölmek daha mantıklı yoksa silahla acı çekmeden ölmekmi? Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşa Allah rahmet eylesin ve geride kalanlarına sabır diliyirum. Ruhu şad mekanı cennet olsun.
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