Kenyalı güzel Mençuna Şelalesi'ne hayran kaldı

19.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:06

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kamilet Vadisi'ndeki Mençuna Şelalesi sonbaharda Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor.



Yeşilin her tonundan içerisinde bulunan Kamilet Vadisi, el değmemiş ormanları, bitki çeşitliliği, dereleri, yaban hayatı, tarihi köprüleri ve şelaleleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip. Derelerinde kesme taşlardan yapılmış tarihi köprüleri ve gür bitki örtüsüyle kaplı doğal güzellikleri bir arada barındıran Kamilet Vadisi'nde bütün dikkatleri ise Mençuna Şelalesi üzerinde topluyor.



Araçlarla şelalenin aşağı kısmındaki tesisleşmenin bulunduğu alana kadar ulaşabilen ziyaretçiler, 20 dakika yürüyerek etrafı yoğun bitki örtüsüyle kendisine hayran bırakan, görselliği ile kartpostalları aratmayan Mençuna Şelalesi ile karşılaşıyor.



Toplam üç basamaktan oluşan şelale, Arılı Dağları'ndan başlayan küçük derelerin birleşmesiyle oluşuyor ve yaklaşık 92 metre yükseklikten vadi tabanına dökülüyor. Şelale, vadi tabanında küçük bir göl oluşturuyor. Doğa harikası Mençuna Şelasi'nin ziyaretçileri ise bu küçük göle girerek tadını çıkartıyor.



Mençuna Şelalesini görmek için Trabzon'dan Kenyalı bayan arkadaşı ile gelen Necat Ağırman arkadaşlarının tavsiyesi ile geldikleri bölgeye hayran kaldıklarını söyledi. İsmini açıklamayan ve ayakkabılarını çıkartarak buz gibi suya giren Kenyalı güzel bölgeye hayran kaldığını söylerken, birlikte şelaleyi gezen çift bol bol fotoğraf çektirdi. Ağırman, yaptığı açıklamada "İlk kez geliyorum ve çok etkilendim harika bir manzarası var herkese tavsiye ederim. Mevsim nedeniyle su yoğunluğu fazla değil ama bu mevsimde gelinmesinde fayda var. Temiz hava kalabalık olmadığı için tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA