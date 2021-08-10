Kenya Eğitim Bakanlığı Heyetinden Üniversitemize Ziyaret

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Kenya Eğitim Bakanlığı Heyetinden Üniversitemize Ziyaret Türkiye'de eğitim, bilim ve teknoloji konusunda gözlem ve görüşmeler gerçekleştirmek için Kenya Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir heyet, Kütahya Dumlupınar Üniversitesini...

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Kenya Eğitim Bakanlığı Heyetinden Üniversitemize Ziyaret Türkiye'de eğitim, bilim ve teknoloji konusunda gözlem ve görüşmeler gerçekleştirmek için Kenya Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir heyet, Kütahya Dumlupınar Üniversitesini ziyaret etti.

Kenya Eğitim Bakanlığı heyeti üniversitemizi ziyaret etti.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda DPÜ Uluslararası Öğrenci Merkezinin (DPÜ ULMER) girişimleriyle gerçekleştirilen görüşmeye katılan Kenya Eğitim Bakanlığı heyetinde Bakanlığa bağlı Üniversite Eğitim ve Araştırma Devlet Dairesi Baş Sekreteri ve Büyükelçi Simon Nabukwesi başkanlığında Maseno Üniversitesi Rektörü Prof. Julius Nyabundi, Chuka Üniversitesi Rektörü Prof. Erastus Njika, Jaramogi Oginga Odinga Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Stephen Agong ve Kenya Eğitim Bakan Yardımcısı Mr. Shiroya Lukes yer aldı. Kenya heyeti burada Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur ile DPÜ ULMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Yunus Şişman ve Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Han tarafından karşılandı.

İki heyet arasında karşılıklı anlaşmalar imzalamak üzere yürütülen görüşmelerin ardından Üniversite heyetimiz, konuklarıyla birlikte İleri Teknolojiler Merkezimiz ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsümüz ile Mühendislik ve Fen Edebiyat fakültelerimizi ziyaret etti. Türkiye'de eğitim, bilim ve teknoloji konusunda gözlem ve görüşmeler gerçekleştirmeyi hedefleyen Kenya Eğitim Bakanlığı heyeti, daha sonra Kütahya Tasarım Teknokent'e de giderek ülkemizdeki eğitim ve araştırma faaliyetlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Üniversitemizin eğitim, araştırma ve teknoloji faaliyetlerinden çok etkilendiklerini belirten Kenya heyeti Üniversitemizi Kenya'da gerçekleştirilecek olan Teknoloji ve İnovasyon etkinliklerine davet etti.

Kenya Eğitim Bakanlığı ve DPÜ heyetleri, geçtiğimiz günlerde Üniversitemiz tarafından fahri doktora unvanı verilen çini sanatçısı Mehmet Gürsoy'un Germiyan Sokak'taki konağını da ziyaret etti.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 10 Ağustos 2021, Salı/ 108 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi,

Kaynak: Habermetre