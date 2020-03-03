Kenya'dan gelen aşk, tövbe bozdurdu

03.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:09

Antalya'da evlenme vaadiyle 130 bin lira verdiği kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla aşka tövbe eden 63 yaşındaki Nasuh Özer, verdiği paraları tek tek işlediği veresiye aşk defterini toprağa gömmesinden 9 ay sonrası tövbesini bozdu. Kenyalı bir kadına aşık olan Özer, temsili gömdüğü defteri topraktan çıkardı, yeni bir sayfa açtı. Özer, 'Kara melek' lakabı taktığı sevgilisi için de haftalık 300 TL harcama limiti belirledi, limit aşımında da defteri kapatacağını söyledi.



Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Nasuh Özer'in 3 yıl önce vefat eden eşi Hacer Özer, 15 yıl önce aynı mahallede oturan Emine Ş. ile tanıştı. Evli olan Emine Ş., iddialara göre kocasının çalışmadığı ve içki içtiği gerekçesiyle durumlarının iyi olmadığını belirterek, Hacer Özer'e borç paraya ihtiyacı olduklarını anlattı. Bunun üzerine Nasuh Özer, Emine Ş.'ye yardım etmeye başladı. Verdiği tüm paraları defterine işleyen Nasuh Özer, yaptığı her ödeme için de senet düzenledi. Aradan geçen 12 yılın ardından Emine Ş., 3 yıl önce eşinin vefat etmesiyle yalnız yaşamaya başlayan Nasuh Özer'e iddiaya göre eşinden ayrıldığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Bunu olumlu karşılayan Özer, kendisinden para istemeye devam eden Emine Ş.'ye tarlasını da satarak 3 yıl boyunca para vermeye devam etti. Toplamda 15 yıl boyunca verdiği 130 bin lirayı gün gün defterine yazan Özer, bu ödemeler için de senet yapmayı ihmal etmedi. İlerleyen zamanda evlilik vaadiyle kandırıldığını düşünen Özer, 15 Kasım 2016 tarihinde Emine Ş.'nin tekrar para isteğine 'yok' cevabı verince yine iddiaya göre Emine Ş. tarafından bacağından ve karnından bıçaklandı. Özer olayı mahkeme ve medyaya taşıyarak hukuk mücadelesini başlattı.



5 yıl 5 ay hapis cezası



15 Mayıs 2018'de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinde görülen davanın 7. celsesinde mahkeme, Özer'i bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Emine Ş.'ye 5 yıl hapis cezası verdi. Özer'in tehdit edildiği gerekçesiyle açtığı dava da 4 Nisan 2018 tarihinde Antalya Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Dava sonucunda yine Emine Ş., Özer'i tehdit ettiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karara itiraz eden Emine Ş. ile Nasuh Özer'in davası bir üst mahkemeye taşındı. Karar sonrası Nasuh Özer, yaşadığı aşkın halen bunalımında olduğunu söyledi. Özer, 'Paralı aşka tövbe' diyerek verdiği paraları yazdığı defteri, 19 Mayıs Pazar günü evinin bahçesini kürekle kazarak toprağa gömdü.



Görür görmez aşık oldu



Geçen süre içerisinde bunalıma giren Özer, oturduğu mahalleye tanışan Kenyalı bir kadını görünce aşık oldu. İddiaya göre tanıştığı Kenyalı kadın, kocasının kendisini bırakıp gittiğini ve boşandıktan sonra Özer'le evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine eline kürek ve kazmayı alan Özer, aşk tövbesini bozup 9 ay önce evinin bahçesine temsili gömdüğü veresiye aşk defterini topraktan çıkardı. Defterde 'Kara meleğim' başlığıyla yeni bir sayfa açan Özer, yeni aşkı için ise haftalık 300 TL'lik ödeme limiti belirledi.



"Kara meleğim"



Aşık olduğu kadına 'kara meleğim' diye seslendiğini belirten Özer, onu çok sevdiğini ve kendisini terk ettiğini iddia ettiği eşinden boşanması için beklediğini söyledi. Özer, "Yeni aşkımı Türkiye'den bulmadım, yurt dışından buldum. Kara meleğim benim, onu çok seviyorum. Mahallede gezerken gördüm ve aşık oldum. Birbirimizi seviyoruz. Benden para istemeyenle evleneceğim. Şüpheleniyorum, belki beni dolandırır bu da ama 'yapmam böyle bir şey' dedi. Ben de güvendim. Temsilen defteri gömmüştüm, tövbemi bozdum. Bir yuva kurmak için tekrar geri çıkardım defteri. Bana bakacak, beni taşıyacak, yemeğimi yapacak kişi için evlenmek istiyorum" dedi.



Harcama limiti haftalık 300 TL



Özer, çıkardığı aşk defterine yaşayacakları güzel günleri yazacağını belirterek, "Deftere artık güzel sözler yazacağım. Yaşadığımız, geçireceğimiz günleri aşk üzerine yazacağız. İlerde ölürsek çocuklarımıza, torunlarımıza bu defteri göstereceğim. Eğer para isterse, ona harcanacak kadar veririm. Kalkıp da bin lira, 3 bin lira isterse vermem. Benim limitim haftalık olarak en fazla 300 lira. Buna varım derse, evleneceğim. Limiti geçirirse aklıma beni dolandıran kadın gelir." diye konuştu.



"Sen değerimi bilmedin ama o biliyor"



Son olarak Emine Ş.'ye seslenen Özer, "Bak beni seviyorum ediyorum dedin ama aldattın. Ben şimdi kara melek buldum Kenyalı. O benim değerimi biliyor. Sen bilmedin. Ben artık seni sevmiyorum. Paramı istiyorum, yuvamı kuracağım." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA