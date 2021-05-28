Kenya'da temiz su kuyusu sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kenya'da temiz su kuyusu sevinci

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Haberler | Güncel

- Kenya'da temiz su kuyusu sevinciKütahya'nın Simav'ın Beyce köyündeki hayırseverler tarafından Kenya'nın Kakamega kentine bağlı Matunga-Burıya köyünde yaptırılan temiz su kuyusu, dualarla açıldı.

- Kenya'da temiz su kuyusu sevinci

NAİİROBİ -Kütahya'nın Simav'ın Beyce köyündeki hayırseverler tarafından Kenya'nın Kakamega kentine bağlı Matunga-Burıya köyünde yaptırılan temiz su kuyusu, dualarla açıldı.

Beyce köyündeki hayırseverler tarafından, Kenya'nın Kakamega kentine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Matunga-Burıya köyünde, dakikada 30 litre su verimliliği olan 9482 numaralı 'Simav-Beyce Su Kuyusu' adıyla temiz su kuyusu yaptırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kenya'nın Kakamega kentine bağlı 255 kişinin yaşadığı 46 hanelik Matunga-Burıya köyünde, manuel sondaj metodu kullanılarak içme ve hayvancılık amacıyla temiz su kuyusu açıldı.

Simav'ın Beyce köyündeki hayırseverlerin katkılarıyla açılan kuyunun başında toplanan köylülerin, temiz suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı bildirildi.

Yardım dernekleri aracılığı ile Simavlı hayırseverler tarafından Afrika'nın kurak bölgelerine toplam 21 su kuyusu açma parası gönderildiği belirtildi.

Kenya'da temiz su kuyusu sevinci
Kenya'da temiz su kuyusu sevinci
Kenya'da temiz su kuyusu sevinci
Kenya'da temiz su kuyusu sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Deniz Çakır Ebru Gündeş Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kenya'da temiz su kuyusu sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 10:45:49. #1.15#

title