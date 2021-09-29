Kenya'da mahkumlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kenya'da mahkumlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlandı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Kenya'da mahkumlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlandı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da mahkumların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başlandığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da mahkumların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, ülke genelindeki 50 bin mahkumu aşılamayı hedeflediklerini açıkladı.

Kenya'nın 113 farklı bölgesindeki hapishanelerde bulunan 50 bin mahkumu aşılayacaklarını kaydeden Kagwe, mahkumlar için 5 günlük aşı kampanyası düzenlediklerini aktardı.

Mahkumların aşı süreci Naivasha'daki Maximum Hapishanesinde başladı.

Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 250 bine yaklaşırken, salgın nedeniyle 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
Son dakika! DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını döneminde 83 cinsel istismar vakası tespit etti

Son dakika! DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını döneminde 83 cinsel istismar vakası tespit etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Gülşen Mustafa Keser Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Umut Meraş Gökhan Töre Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kenya'da mahkumlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 08:28:53. #1.17#